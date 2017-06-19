Українці, які встановили дахові сонячні електростанції, втратили близько 1,44 мільйона гривень через видання "Урядовий кур'єр".

Про це йдеться в статті Економічної правди.

Як відомо, Закон про НКРЕКП вимагає публікувати постанови регулятора в "Урядовому кур'єрі" протягом 15 календарних днів після ухвалення. Після такої публікації рішення регулятора набуває чинності і підлягає виконанню.

Проте видання дозволяє собі нехтувати строками публікації рішень НКРЕКП і робить це вибірково. На практиці таке затягування може означати суттєві збитки для учасників ринку та держави.

Так, наприклад, сталося з публікацією постанови НКРЕКП №428, яка встановила нові "зелені" тарифи для приватних господарств.

Цей документ регулятор затвердив та опублікував на своєму сайті ще 30 березня, однак у друкованому виданні текст постанови №428 не з'явився, що призвело до збитків для громадян у розмірі близько 1,44 мільйона гривень.

Під час підготовки матеріалу голова регулятора Дмитро Вовк також висловився з приводу проблеми відсутності публікацій рішень комісії в "Урядовому кур'єрі". За його словами, на 14 червня неопублікованими є 32 постанови, із яких 20 очікують публікацію уже більше як два тижні, а деякі — більше 100 днів.