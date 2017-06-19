Зі Львова до Берліна почав літати Wizz Air

Авіакомпанія Wizz Air почала виконувати рейси з Міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького в Берлін (Німеччина).

Про це повідомляє сайт Львівської ОДА.

Вартість квитків - від 579 грн. Польоти здійснюються по середах і неділях.

Першим рейсом до Берліна зі Львова вилетіли 173 людини.

Wizz Air - найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі. Він пропонує рейси по більш ніж 500 маршрутах. Флот авіакомпанії складається з 80 літаків Airbus A320 і A321.

Як повідомлялося, у 2017 році відкривається вісім нових маршрутів Wizz Air з України із врахуванням запуску другого рейсу зі Львова в Берлін та рейсів із Києва до таких міст, як Познань і Люблін у Польщі; Франкфурт-Хан і Ганновер у Німеччині.

Також Wizz Air планує збільшити пасажиропотік київських маршрутів на 64% у 2017 році.

Економічна правда