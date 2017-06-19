Нацбанк знизив курс гривні
Понеділок, 19 червня 2017, 09:45
Національний банк України знизив офіційний курс гривні на 1 копійку.
Про це повідомляє сайт НБУ.
Таким чином, курс долара у понеділок підвищився до 26,0219 гривні за долар проти 26,0071 у п'ятницю.
Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 29,0587 гривень проти 29,0395 гривень у п'ятницю. За 10 російських рублів дають 4,5067 гривень проти 4,5274 гривень.
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