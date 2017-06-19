Всі розділи
Укр / Рус

Нацбанк знизив курс гривні

Понеділок, 19 червня 2017, 09:45

Національний банк України знизив офіційний курс гривні на 1 копійку.

Про це повідомляє сайт НБУ.

Таким чином, курс долара у понеділок підвищився до 26,0219 гривні за долар проти 26,0071 у п'ятницю.

Офіційний курс гривні до євро встановлено на рівні 29,0587 гривень проти 29,0395 гривень у п'ятницю. За 10 російських рублів дають 4,5067 гривень проти 4,5274 гривень.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

курс НБУ
Матеріали за темою
НБУ зміцнив офіційний курс гривні на 7 копійок 12 червня 2017, 19:48
Офіційний курс гривні продовжує зміцнюватися 9 червня 2017, 11:15
Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні 22 травня 2017, 09:00
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті