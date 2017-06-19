Нафта знову дешевшає
Понеділок, 19 червня 2017, 09:04
Ціни на нафту знижуються на даних про зростання числа бурових установок в США.
Про це повідомляє ПРАЙМ.
Нафта дешевшає в понеділок вранці, так як інвестори продовжують реагувати на дані про збільшення кількості бурових установок в США, опубліковані американською нафтогазовою сервісною компанією Baker Hughes в п'ятницю ввечері.
Станом на 08.16 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшувалася на 0,32%, до 47,22 долара за барель. Ціна серпневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на 0,38% - до 44,80 долара за баррель.
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