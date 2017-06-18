У Росії готуються до падіння цін на нафту до 25 доларів

Банк Росії в ризиковому сценарії розвитку економіки очікує поступового зниження цін на нафту з середини 2017 року до рівня близько 25 доларів за барель в середині 2018 року.

Про це йдеться в доповіді регулятора, передає "Прайм".

У березневій доповіді ЦБ в ризиковому сценарії припускав можливість зниження цін на нафту до 25 доларів за барель вже в кінці 2017 року і уповільнення ВВП РФ в цьому році через цей фактор до нульової позначки.

"Під впливом швидкого зростання обсягів експорту нафти з Лівії і Нігерії, з одного боку, а також в умовах уповільнення економічного зростання в Китаї і значно більш слабкого попиту на ринку енергоносіїв, з іншого боку, ціни на нафту будуть знижуватися вже з середини поточного року і до середини наступного року досягнуть рівня близько 25 доларів за барель", - йдеться в доповіді.

"В результаті темпи економічного зростання складуться помітно нижче, ніж в базовому сценарії. При цьому уповільнення може початися вже з середини 2017 року", - вказує Банк Росії.

У п’ятницю на закритті торгів нафта марки Brent торгувалася по 47,58 долара за барель, WTI - по 44,89 долара за барель.