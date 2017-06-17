Україна трохи збільшила транзит нафти до Європи

Транзит нафти територією України трубопровідним транспортом в країни Європи в січні-травні 2017 року збільшився на 5,6% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 5,555 млн тонн.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з даними, обсяг транспортування нафти на нафтопереробні заводи України в січні-травні 2017 року становив 761 тисяч тонн, що на 30,6% (на 178,1 тисяч тонн) більше, ніж за п'ять місяців минулого року.

Таким чином, в січні-травні-2017 частка транзитного обсягу в транспортуванні нафти становила 88%, а частка перекачування на НПЗ України - 12%.

Зростання поставок всередині країни пов'язане з відновленням роботи ділянки Одеса-Кременчук, через яку постачається нафта Azeri Light на адресу ПАТ "Укртатнафта".

Як повідомлялося, Україна в січні-травні 2017 року збільшила експорт електроенергії на 40,6% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 2,618 млрд кВт-год.