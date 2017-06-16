Нацрада реформ схвалила проект пенсійної реформи

Проект пенсійної реформи буде внесений до Верховної Ради України 19-20 червня.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що в понеділок, максимум вівторок, ми внесемо в парламент (законопроект про пенсійну реформу – Ред.)", - сказав прем'єр журналістам після засідання Національної ради реформ в п'ятницю в Києві.

Він зазначив, що Національна рада реформ підтримала урядовий проект пенсійної реформи на засіданні в п'ятницю, водночас були висловлені пропозиції, які, за словами Гройсмана, можуть бути враховані.

Раніше Міністерство соціальної політики презентувало нову формулу розрахунку пенсій.

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Економічна правда