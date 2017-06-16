Оборот торгівлі між РФ і Україною в січні-квітні зріс на 30% - Рос.ЗМІ
П'ятниця, 16 червня 2017, 17:08
Оборот зовнішньої торгівлі між Росією і Україною в січні-квітні 2017 року склав 3,453 мільярда доларів, показавши зростання на 30% в річному вираженні.
Про це повідомляє ПРАЙМ з посиланням на дані Федеральної митної служби РФ
При цьому експорт з РФ на Україну склав 2,131 мільярда доларів (зростання на 30,2%), імпорт РФ з України - 1,323 мільярда доларів (зростання на 29,6%).
Частка України в загальному обороті зовнішньої торгівлі РФ в січні-квітні не змінилася і залишилася на рівні минулого року - 2%.
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