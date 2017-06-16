ДТЕК заявила про теракт на Луганській ТЕС

Компанія ДТЕК повідомляє, що в ніч на 16 червня на територію Луганської ТЕС впав мінометний снаряд, який пошкодив автотранспорт станції.

Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.

"15 червня близько 20:45 по Луганській ТЕС проведений обстріл - на територію автотранспортного цеху впав мінометний снаряд орієнтовно 80 мм в діаметрі. В результаті терористичного акту ніхто із співробітників не постраждав. Обстріл пошкодив автотранспортне майно Луганської ТЕС", - повідомляє компанія.

На поточний момент станція працює в штатному режимі двома енергоблоками, сумарна потужність 260 МВт. Співробітники Луганської ТЕС отримали розпорядження скоротити час перебування на території ТЕС при відсутності гострої виробничої необхідності.

Як повідомляє компанія, з серпня 2014 року Луганська ТЕС залишається єдиним виробником електроенергії для півночі Луганської області.

"До 25 квітня 2017 року станція працювала окремо від об'єднаної енергосистеми України через пошкоджених бойовими діями магістральних ліній електропередач. Сьогодні Луганська ТЕС видає в середньому 50 МВт/год в ОЕС України", - повідомляє компанія.

ДТЕК - найбільший енергетичний холдинг України з активами у видобутку вугілля, генерації і дистрибуції електроенергії, альтернативній енергетиці та видобутку природного газу.

Входить до складу фінансово-промислової групи СКМ, акціонером якої є Рінат Ахметов.

Економічна правда