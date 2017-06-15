Ціни на нафту слабо коливаються після сильного зниження

Вартість нафти не демонструє єдиної динаміки в четвер вранці після опублікованих в середу даних про зростання видобутку в США, а також після рішення Федеральної резервної системи (ФРС) США підвищити базову процентну ставку.

Про це повідомляє ПРАЙМ.

Станом на 8.36 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшувалася на 0,11%, до 47,05 долара за барель. Ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшувалася на 0,07% - до 44,70 долара за барель. В ході торгів середи Brent і WTI обновили цінові мінімуми з 5 травня - нижче 47 і 45 доларів за барель відповідно.

Раніше в середу Міненерго США повідомило, що видобуток нафти в країні за тиждень, що завершився 9 червня, зріс на 0,13%, або на 12 тисяч барелів на добу, до 9,330 мільйона барелів на добу. Крім того, запаси бензину виросли на 2,1 мільйона барелів, або на 0,87% - до 242,4 мільйона барелів. Аналітики очікували зниження показника на 0,457 мільйона барелів.

У той же день Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) повідомило в своїй червневій доповіді, що ОПЕК в травні збільшила видобуток нафти на 290 тисяч барелів на день в порівнянні з квітнем - до максимального показника 2017 року 32,08 мільйона барелів на добу. Агентство пояснило зростання показника збільшенням видобутку в Лівії і Нігерії, які звільнені від зобов'язань по скороченню видобутку.