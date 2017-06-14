ДФС викрила схему відмивання грошей з використанням криптовалют

Правоохоронці викрили міжрегіональну злочинну групу, члени якої незаконно заволодівали великими сумами коштів в ході легалізації грошових коштів з використанням криптовалют.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

За словами першого заступника голови ДФС Сергія Білана, в рамках розслідування було встановлено групу осіб, які, шляхом обману заволодівали чужими грошами в особливо великих розмірах, а також здійснювали легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, під виглядом переведення різних криптовалют в готівку.

Він наголосив, що учасники угруповання проводили вербування матеріально незабезпечених жителів Полтавської області та відправляли їх на роботу до Москви, де останні проживали в раніше знятому приміщенні та приймали вказівки від зловмисників щодо прийому готівки та розповсюдження біткоінів по території РФ, перевезення готівки замовникам.

"Таким чином вони здійснювали легалізацію різних криптовалют шляхом переводу в долари або російські рублі. У подальшому отримані від зазначеної діяльності відсотки перенаправлялись в Полтаву, де кошти розподілялися між членами угруповання", - йдеться у повідомленні.

За результатами проведених обшуків було вилучено понад 14,2 млн гривень у національній та іноземній валюті, комп'ютерну техніку, банківські картки, а також пістолет Stalker без документів.

Тривають слідчі дії.

Економічна правда