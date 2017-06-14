УЗ запустить ще один поїзд до польського Холма

"Укрзалізниця" домовилася з польськими колегами про запуск двох пар поїздів у Холм - крім поїзда Ковель-Холм почне роботу пара поїздів на маршруті Рівне-Холм.

Про це 12 червня під час церемонії відправки першого поїзда з Ковеля в Холм повідомив член правління ПАТ УЗ Сергій Михальчук, передає ЦТС.

Новий поїзд до Польщі почне ходити 11 грудня або раніше.

"Ми з польськими друзями пропрацювали дві пари поїздів. Перша пара поїздів сьогодні вирушає. Якщо з'явиться великий пасажиропотік, у нас вже готове з 11 грудня, а якщо пасажиропотік буде великим, то ми і раніше розглянемо це питання, щоб запустити потяг з Рівного", - поінформував Михальчук.

Як повідомляється, в перший рейс поїзда № 751/752 сполученням Ковель-Холм вирушило 92 пасажира з України. З Ковеля двовагонний склад відправляється о 11:53, в Холм прибуває о 13:41. У зворотному напрямку поїзд відправляється о 14:51 і прибуває о 18:40. Вартість квитка становить 203 грн.

В УЗ прогнозують, що, якщо буде великий попит на перевезення на цьому напрямку, компанія буде залучати інший рухомий склад. Поїзд також може отримати більш протяжний маршрут і починатися на українській території з Луцька і Львова.