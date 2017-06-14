НБУ встановив офіційний курс нижче 26 гривень

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 14 червня на 8 копійок та встановив його на рівні 25,99 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,15 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,5678 гривні.

Нагадаємо, 13 червня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 25,99-26,01 гривні за долар.

Економічна правда