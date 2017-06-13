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Долар на міжбанку опустився нижче 26 гривень

Вівторок, 13 червня 2017, 18:15

13 червня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 25,99-26,01 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17.00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,99-26,01 гривні;

Євро - 29,13-29,15 гривні;

Російський рубль - 0,4568-0,4574 гривні.

Нагадаємо, котирування гривні до долара на міжбанку станом на 10:20 встановилися на рівні 26,01-26,03 гривні за долар.

Як повідомлялося, Національний банк вийшов на міжбанк з пропозицією купівлі валюти і поповнив золотовалютні резерви на 21,8 мільйона доларів.

Економічна правда

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