Долар на міжбанку опустився нижче 26 гривень
Вівторок, 13 червня 2017, 18:15
13 червня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 25,99-26,01 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17.00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,99-26,01 гривні;
Євро - 29,13-29,15 гривні;
Російський рубль - 0,4568-0,4574 гривні.
Нагадаємо, котирування гривні до долара на міжбанку станом на 10:20 встановилися на рівні 26,01-26,03 гривні за долар.
Як повідомлялося, Національний банк вийшов на міжбанк з пропозицією купівлі валюти і поповнив золотовалютні резерви на 21,8 мільйона доларів.
Економічна правда
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