Льовочкін спростовує, що бився з Шуфричем через "Нафтогазвидобування"

Народний депутат Сергій Льовочкін не має жодного відношення до подій навколо компанії "Нафтогазвидобування" та ніколи не обговорював питань, пов'язаних із нею, з будь-ким із колишніх і нинішніх її акціонерів.

Таку заяву оприлюднила прес-служба народного депутата.

"Згадка про народного депутата Сергія Льовочкіна в інтерв’ю з екс-гендиректором компанії "Нафтогазвидобування" Олегом Семінським є безпідставною спекуляцією", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, в інтерв'ю ЕП екс-гендиректор компанії "Нафтогазвидобування" Олег Семінський розповідаючи про своє викрадення, заявив:

"Я на 100% впевнений, що замовником мого викрадення був Рудьковський. Можливо, він не хотів виплачувати мені мої 10% (180 млн. дол.) від [потенційної - ред.] продажі компанії групі ТНК.

Потім, як мені стало відомо, Рудьковський Шуфрича хотів викинути з цієї компанії (зі складу акціонерів компанії - ред.). Чому я роблю такий висновок? Рудьковський 10 днів до мого викрадення не виходив з кабінету Льовочкіна в Адміністрації президента, голови АП Януковича. А перед цим в "Зоряному" (кінотеатр "Зоряний" - в той час - штаб Партії Регіонів - ред.) Шуфрич вибив Льовочкіну два зуба.

Після цього інциденту Льовочкін все тримав у собі всередині, а потім, коли підійшов момент, я так розумію, вони планували викинути Нестора з цього бізнесу і заволодіти цією компанією", - розповів Семінський.

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Економічна правда