Генпрокуратура проводить обшук в "Укрзалізниці"

Генеральна прокуратура України проводить обшук в будівлі ПАТ "Укрзалізниця" для фіксації фактів розкрадання великої суми коштів, що належать компанії.

Про це повідомив заступник начальника відділу процесуального керівництва Генпрокуратури Олександр Цилюрик, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз в будівлі "Укрзалізниці" співробітники ГПУ проводять слідчі дії, триває обшук з метою фіксації кримінального правопорушення, яке стосується розтрати коштів ПАТ в особливо великих розмірах. Одному з керівників локомотивного господарства оголошено підозру, однак, оскільки його немає, повідомлення про підозру передано одному з членів правління", - сказав він.

Він уточнив, що в кримінальному провадженні вивчають розкрадання на сотні мільйонів гривень, а в рамках оголошеної підозри фігурує сума в 12 млн грн.

Також він уточнив, що підозру висунуто одному із заступників департаменту локомотивного господарства, проте імені не назвав.

"За епізодом, за яким висунуто підозру, було закуплено за сприяння вказаного керівника у юридичної особи продукцію неналежної якості, яка не могла бути використана в ремонті рухомого складу" - сказав Цилюрик, додавши, що ці закупівлі відбувалися в 2015-2016 роках.

За його словами, у зв'язку з відсутністю підозрюваного, оскільки він виїхав у термінове відрядження, членам правління ПАТ вручено повістку про необхідність явки підозрюваного в Генпрокуратуру, де будуть подальші слідчі дії.

Він також зазначив що "Укрзалізниця" і голова правління Войцех Балчун сприяють слідству: надають необхідні документи, не створюють перешкод.

За даними сайту "Укрзалізниці" заступниками начальника зазначеного департаменту є Ігор Режило і Віктор Лесик.