"Укртрансгаз" відкрив митний склад для газових трейдерів

Оператор газотранспортної системи ПАТ "Укртрансгаз" створив на базі 10 газосховищ митний склад, що дозволить трейдерам 1000 днів зберігати природний газ в українських ПСГ без проведення процедури розмитнення.

Про це повідомила прес-служба компанії.

"Після річної спільної роботи представників "Укртрансгазу", НАК "Нафтогаз України", Міністерства фінансів і Енергетичної митниці ДФС 1 червня дано дозвіл "Укртрансгазу" на відкриття та експлуатацію митного складу на базі українських ПСГ", - сказано в повідомленні.

2 червня митний склад ПАТ "Укртрансгаз" внесений до Реєстру митних складів ДФС.

У компанії нагадали, що раніше митне оформлення природного газу, що транспортується на митну територію України для його зберігання в ПСГ, можна було проводити тільки в митному режимі "транзит", а терміни транзитних перевезень трубопровідним транспортом становили 31 добу.

"Такі умови не були економічно прийнятними для більшості іноземних газових трейдерів", - наголошується в повідомленні.

Тепер митне оформлення газу, який надходитиме з-за кордону для зберігання в українських ПСГ, здійснюється в режимі "митний склад".

Створення такого складу дозволяє компаніям, в тому числі іноземним, зберігати газ на території України протягом 1095 днів без сплати будь-яких податків і митних зборів при подальшому транспортуванні з території України.

"Таким чином, в українському законодавстві усунені всі правові бар'єри для надання нерезидентам послуг із зберігання природного газу в ПСГ", - підкреслили в компанії.

Нагадаємо, "Укртрансгаз" - оператор найбільших в Європі ПСГ загальним обсягом 31 млрд кубометрів, при цьому в останні роки, за даними компанії, українські ПСГ були завантажені менш ніж на 50%.

Існуючі вільні потужності зберігання планується запропонувати іноземним трейдерам. В першу чергу оператор української ГТС і системи газосховищ планує продавати послуги зберігання газу трейдерам з сусідніх країн, де існує дефіцит газових сховищ - компаніям з Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Молдови.

Україна готова надавати послуги зберігання газу обсягом понад 14 млрд кубометрів за ціною близько 0,4 євро/МВт за цикл зберігання. Впровадження нової послуги збільшить доходи від діяльності зі зберігання газу і, відповідно, відрахування до державного бюджету України.

У компанії підкреслили, що такий крок по відкриттю митного складу є послідовним елементом довгострокової стратегії "Укртрансгазу" по інтеграції в газовий ринок Європи і створення газового хаба в Україні.

100% ПАТ "Укртрансгаз" належить Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України".

Економічна правда