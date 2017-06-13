СБУ проводить обшуки в ТЦ "Гулівер"
Вівторок, 13 червня 2017, 11:45
Служба безпеки проводить обшуки в одній з компаній офісного центру "Гулівер".
Про це повідомив журналіст Тарас Козуб на своїй сторінці у Facebook.
Очевидці публікують фотографії зі співробітниками правоохоронних органів.
Офіційного коментаря від СБУ поки немає.
У коментарях користувачі припустили, що спецслужба прийшла в Ciklum (міжнародна IT-компанія, розробник програмного забезпечення).
Доповнюється...
Економічна правда
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