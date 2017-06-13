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СБУ проводить обшуки в ТЦ "Гулівер"

Вівторок, 13 червня 2017, 11:45

Служба безпеки проводить обшуки в одній з компаній офісного центру "Гулівер".

Про це повідомив журналіст Тарас Козуб на своїй сторінці у Facebook.

Очевидці публікують фотографії зі співробітниками правоохоронних органів.

Офіційного коментаря від СБУ поки немає.

У коментарях користувачі припустили, що спецслужба прийшла в Ciklum (міжнародна IT-компанія, розробник програмного забезпечення).

Доповнюється...

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