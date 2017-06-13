Ціна на нафту Brent піднялася вище 48 доларів за барель

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок продовжують зростати, хоча інвестори як і раніше скептично ставляться до очікувань, що зусилля ОПЕК+ допоможуть послабити надлишок пального на світовому ринку.

Про це пише "Інтерфакс" з посиланням на MarketWatch.

Короткостроковий позитивний вплив на настрої учасників торгів зробила новина про витік нафти в нігерійському трубопроводі.

Крім того, міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх заявив, що результати угоди про скорочення видобутку нафти з’являться протягом найближчого часу.

"Ми задоволені швидкістю, з якою ми досягли домовленостей про продовження угоди на дев'ять місяців. Результати цієї угоди з’являться протягом тижнів і місяців", - сказав він.

Серпневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:04 подорожчали на 0,22 долара (0,46%) - до 48,51 долара за барель. На торгах в попередній робочий день їх ціна збільшилася на 0,14 долара (0,29%), завершивши торги на рівні 48,29 долара за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці у вівторок зросли на 0,18 долара (0,39%) - до 46,26 долара за барель.

За підсумками попередньої сесії їх ціна піднялася на 0,25 долара (0,55%) і закінчила день на рівні 46,08 долара за барель.