Розробник ПЗ "Стахановець" спростовує звинувачення СБУ

Розробник програмного забезпечення "Стахановець" Михайло Яхимович спростовує звинувачення СБУ про передачу інформації та даних російським спецслужбам.

Про це він заявив на своїй сторінці в Facebook.

За словами Яхимовича, він не мав можливості передавати дані російським спецслужбам, оскільки "навіть їх (СБУ - ред.) експертиза, показала, що ніяких даних програма ["Стахановець"- ред.] не збирає і не передає нікуди".

Також бізнесмен спростував заяву Служби безпеки про його перебування на території РФ.

"Я вже не перший місяць живу в Грузії ... і якщо вони навіть цього встановити не можуть, то можна уявити собі рівень обґрунтованості всіх інших їхніх звинувачень", - написав він.

Яхимович радиться з адвокатами з приводу своїх подальших дій.

"Хочу також нагадати, що у нас в країні - презумпція невинності, і ні оголошення в розшук, ні підозри - не є підставами вважати мене в чомусь винним. Я послідовно відкидаю всі висунуті мені звинувачення і буду відстоювати свої права в суді ", - заявив він.

Нагадаємо, Наприкінці квітня СБУ заявила, що Федеральна служба безпеки Росії могла отримувати дані з України завдяки програмному забезпеченню "Стахановець", яке виявили у 8 компаніях, зокрема, в "Укргазвидобуванні" та "Dragon Capital".

У свою чергу, розробник програмного продукту "Стахановець" спростував це.

Михайло Яхимович заявив, що "Стахановець" – це український стартап, який із 2015 року працює під брендом "Mirobase". Він також стверджував, що СБУ "наїхало" на його бізнес ще в листопаді 2016 року, після чого він виїхав із країни.

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Економічна правда