ДТЕК купує своє вугілля в РФ дорожче, ніж воно коштує на біржі в Роттердамі

Компанія Ахметова ДТЕК купує своє вугілля в Росії дорожче, ніж воно коштує на біржі в Роттердамі.

Про це повідомляє Liga.net.

Як зазначається, антрацит, який ДТЕК завозить з власних шахт в Ростовській області, обходиться компанії в 95 доларів за тонну.

У перерахунку на базову калорійність антрацит, який ДТЕК купує в Росії, на 13-15 доларів за тонну дорожче, ніж у Донбасенерго і навіть на біржі в Роттердамі.

Середньозважений тариф вугільних ТЕС за підсумками травня - 1 945 грн за МВт / год.

За розрахунками екс-члена НКРЕКУ Андрія Геруса, такий тариф покриває ціну вугілля в 90 доларів за тонну.

ДТЕК створена в 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" Ріната Ахметова.

Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.