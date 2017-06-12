Шуфрич віддав Ахметову свою частку в "Нафтогазвидобуванні" в рахунок боргу - екс-голова

Нестор Шуфрич віддав свій пакет акцій компанії ДТЕК в рахунок погашення кредиту в банку ПУМБ.

Про це заявив екс-голова компанії "Нафтогазвидобування" Олег Семінський в інтерв'ю Економічній правді.

"Наскільки мені відомо, Нестор [Шуфрич - ред.] взяв кредит в ПУМБ. Подейкують, що десь 100 млн доларів. А зараз, напевно, Рінат Леонідович попросив гроші або відсотки, а у Нестора не було, ось і забрав акції за це", - сказав Семінський.

Нагадаємо, раніше голова ДТЕК Максим Тимченко розповів, що енергохолдинг придбав 15% акцій у компанії Фолукс (Foloux Consulting Limited, яка входить в сферу впливу Нестора Шуфрича - ред).

Як повідомлялося, ДТЕК Ахметова володіє близько 70% акцій компанії "Нафтогазвидобування", 20% належить Миколі Рудьковському та Юрію Єриняку (Юра Молдаван), 5% - Віктору Медведчуку та 5% - Руслану Циплакову.

Як відомо, Семінський був викрадений у лютому 2012 року і знайшовся лише в травні 2015 року.

У червні 2014 року в Києві був затриманий Юра Молдаван (Юрій Єриняк). Йому інкримінували вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу (незаконне позбавлення волі) і ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу (вимагання).

Суди неодноразово звільняли під заставу Молдавана, однак щоразу ГПУ перешкоджала цьому. Печерський районний суд Києва 27 жовтня звільнив його під заставу в один мільйон гривень.

"Нафтогазвидобування" була заснована у 1999 році Рудьковським у партнерстві з Петром Порошенком. На початку 2000-х років - 50% частка Порошенка в проекті перейшла Нестору Шуфричу.

У 2016 році енергохолдинг "ДТЕК" бізнесмена Ріната Ахметова придбав у Нестора Шуфрича і Миколи Рудьковського по 30% акцій ПАТ "Нафтогазвидобування".

Повний текст інтерв’ю читайте за посиланням: Олег Семінський: ДТЕК Ахметова простимулював ГПУ не розслідувати моє викрадення

Економічна правда