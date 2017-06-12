Сенат США цього тижня може посилити санкції проти Росії
Сенат США близький до досягнення двопартійної згоди щодо посилення санкцій проти Росії.
Про це повідомляє Politico.
Законопроект, який не дозволить президенту США Дональду Трампу послаблення санкцій проти Росії, проштовхують у Конгресі демократи.
За словами сенатора Ліндсі Грема, законопроект, який "покарає Москву" може бути прийнятий вже цього тижня.
"Є величезна кількість доказів того, що Росія намагається зруйнувати демократію тут і за кордоном", - сказав він в інтерв’ю CBS.
"Ми збираємося покарати росіян. Будь-який член конгресу, який не захоче покарати Росію за те, що вона зробила, зраджує демократію" - зазначив Грем.
"І якщо президент не підпише закон, який покарає Росію, він стане зрадником демократії" - додав сенатор.
Раніше у Білому домі заявляли, що підтримують чинні санкції проти Росії і ці заходи збережуться доки РФ не виконає свої зобов’язання щодо Мінських угод.
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.