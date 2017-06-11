США почали регулярні поставки скрапленого газу до Європи
Сполучені Штати почали регулярні поставки скрапленого газу в Північну Європу, забезпечуючи диверсифікацію постачальників газу і забезпечуючи енергетичну безпеку Європи.
Про це заявив міністр енергетики США Рік Перрі, повідомляє Радіо Свобода.
У четвер танкери з американським природним зрідженим газом встали під розвантаження в Нідерландах і Польщі. Вперше американський скраплений газ розвантажується на терміналах в Північній і Східній Європі.
"Європа розглядала Сполучені Штати як потенційне ключове джерело енергетичної диверсифікації з метою зниження впливу Росії як головного постачальника енергоресурсів в цей регіон", - заявив Перрі.
Адміністрація Дональда Трампа поставила збільшення експорту зрідженого газу в якості однієї з пріоритетних економічних завдань. Міністр енергетики Перрі схвалив ряд ліцензій на експорт газу з терміналів, розташованих на узбережжі Мексиканської затоки.
"Ми очікуємо збільшення поставок зрідженого газу в Європу в міру введення в експлуатацію заводів з його виробництва", - заявив Рік Перрі.
Американський скраплений газ вже експортується в Іспанію, Португалію, Італію, Туреччину і на Мальту. За словами Перрі, США мають намір стати третьою за обсягами експорту природного газу країною протягом трьох років.
"Ми допоможемо забезпечити енергетичну безпеку наших союзників і партнерів у всьому світі", - підкреслив міністр.
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