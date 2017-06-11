США почали регулярні поставки скрапленого газу до Європи

Сполучені Штати почали регулярні поставки скрапленого газу в Північну Європу, забезпечуючи диверсифікацію постачальників газу і забезпечуючи енергетичну безпеку Європи.

Про це заявив міністр енергетики США Рік Перрі, повідомляє Радіо Свобода.

У четвер танкери з американським природним зрідженим газом встали під розвантаження в Нідерландах і Польщі. Вперше американський скраплений газ розвантажується на терміналах в Північній і Східній Європі.

"Європа розглядала Сполучені Штати як потенційне ключове джерело енергетичної диверсифікації з метою зниження впливу Росії як головного постачальника енергоресурсів в цей регіон", - заявив Перрі.

Адміністрація Дональда Трампа поставила збільшення експорту зрідженого газу в якості однієї з пріоритетних економічних завдань. Міністр енергетики Перрі схвалив ряд ліцензій на експорт газу з терміналів, розташованих на узбережжі Мексиканської затоки.

"Ми очікуємо збільшення поставок зрідженого газу в Європу в міру введення в експлуатацію заводів з його виробництва", - заявив Рік Перрі.

Американський скраплений газ вже експортується в Іспанію, Португалію, Італію, Туреччину і на Мальту. За словами Перрі, США мають намір стати третьою за обсягами експорту природного газу країною протягом трьох років.

"Ми допоможемо забезпечити енергетичну безпеку наших союзників і партнерів у всьому світі", - підкреслив міністр.