Нацбанк спростив процедуру злиття банків
Національний банк оптимізував процедуру реорганізації банків шляхом приєднання.
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Як повідомляється, значно скоротяться строки здійснення реорганізації, у тому числі розгляду регулятором документів банків-учасників реорганізації.
Зокрема, процедура реорганізації банків шляхом приєднання тепер буде наступною: банки-учасники реорганізації подають пакет документів для отримання попереднього висновку НБУ про погодження проекту плану реорганізації.
Після надання НБУ попереднього висновку наглядові ради скликають загальні збори банків-учасників для прийняття рішення про приєднання, затвердження плану реорганізації та договору про приєднання;
За зверненням банків-учасників Національний банк надає дозвіл на реорганізацію протягом трьох робочих днів та розміщує інформацію про реорганізацію банків на сторінках офіційного інтернет-представництва НБУ;
Після отримання дозволу НБУ здійснюється реорганізація банків шляхом приєднання за спрощеною процедурою.
Нагадаємо, НБУ запропонував дрібним банкам, які не зможуть докапіталізуватися, самоліквідуватися за спрощеною процедурою.
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