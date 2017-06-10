Нацбанк спростив процедуру злиття банків

Національний банк оптимізував процедуру реорганізації банків шляхом приєднання.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Як повідомляється, значно скоротяться строки здійснення реорганізації, у тому числі розгляду регулятором документів банків-учасників реорганізації.

Зокрема, процедура реорганізації банків шляхом приєднання тепер буде наступною: банки-учасники реорганізації подають пакет документів для отримання попереднього висновку НБУ про погодження проекту плану реорганізації.

Після надання НБУ попереднього висновку наглядові ради скликають загальні збори банків-учасників для прийняття рішення про приєднання, затвердження плану реорганізації та договору про приєднання;

За зверненням банків-учасників Національний банк надає дозвіл на реорганізацію протягом трьох робочих днів та розміщує інформацію про реорганізацію банків на сторінках офіційного інтернет-представництва НБУ;

Після отримання дозволу НБУ здійснюється реорганізація банків шляхом приєднання за спрощеною процедурою.

Нагадаємо, НБУ запропонував дрібним банкам, які не зможуть докапіталізуватися, самоліквідуватися за спрощеною процедурою.