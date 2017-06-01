Борги за футбольні трансляції на каналі Коломойського оплатить державний Приватбанк

UEFA звернувся до Національного банку з проханням допомогти вирішити питання боргів медіа-холдингу колишніх акціонерів банку.

Про це йдеться у статті ЕП "Футболу не буде. UEFA просить Нацбанк оплатити борги Коломойського".

Виходячи з тексту аналітичної записки НБУ, 12 липня 2012 року UEFA уклав угоду з компанією TV media Planet LTD на телевізійну трансляцію матчів Ліги чемпіонів 2012-2015 років, Суперкубку UEFA 2012-2014 років та Ліги Європи 2012-2015 років на 3,2 млн євро. Гарантом щодо сплати був Приватбанк.

У липні 2015 року TV media Planet LTD звернулася до UEFA з проханням продовжити строки оплати за контрактом у зв'язку із скрутним фінансовим становищем в Україні. UEFA погодився надати відстрочку до 1 грудня 2016 року за умови негайної сплати половини боргу — 1,6 млн євро.

16 вересня 2015 року було підписано дві угоди з кіпрською філією Приватбанку на надання міжнародних гарантій на 1,6 млн євро стосовно забезпечення оплати медійних прав UEFA. Як заставу "1+1 продакшн" надала обладнання на 58 млн грн. Заставним майном володіє "1+1 продакшн".

Напередодні націоналізації банку, 1 грудня 2016 року, TV media Planet LTD не виконала свої зобов'язання перед UEFA і 13 грудня 2016 року остання виставила письмову вимогу до банку на повну суму гарантій. Кошти перераховані не були. Тепер UEFA сподівається на сприяння української влади.

НБУ направив лист UEFA до Мінфіну як власника банку і відповів його авторам, що він не є власником банку. Регулятор також рекомендував Приватбанку вивчити можливості стягнення з "1+1 продакшн" суми боргу або заставного майна.

ЕП надіслала запит до "1+1 продакшн" з питаннями, чому компанія не заплатила кошти за трансляцію матчів та чи готова вона віддати банку заставне майно, проте відповіді не отримала. Не надав коментарів на запит ЕП і сам Приватбанк.

За словами співрозмовника ЕП, стягнення боргів з медіа-компанії виглядає примарним. Юристи підтверджують: зміна власника не звільняє банк від зобов'язань.

Економічна правда