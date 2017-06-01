СБУ підтверджує обшуки у провайдера Wnet

Речник СБУ Олена Гітлянська підтвердила, що відомство проводить обшуки у телеком-провайдера Wnet.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"СБУ підтверджує, що проводить санкціоновані обшуки в офісі Інтернет-провайдера ТОВ "Дабл-ю нет Україна". Слідчі дії відбуваються у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 КК України: "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України", - написала Гітлянська.

За її словами, після завершення обшуків, деталі буде оприлюднено на офіційному сайті Служби безпеки України.

Нагадаємо, напередодні з’явилася інформація, що у офісі Wnet проводяться обшуки.

Економічна правда