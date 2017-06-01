Україна сумнівається в транзиті російського газу після 2019 року - проект Енергостратегії

Оприлюднено проект Енергетичної стратегії України до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність".

Про це йдеться в повідомленні на Урядовому порталі.

Як зазначається в повідомленні Міненерговугілля, за останній тиждень до нього були внесені уточнення та редакційні правки у відповідності з прийнятими рішеннями Упрвавляючого комітету з координації роботи щодо підготовки проекту Енергостратегії.

Міністерство уточнює, що зараз документ розглядатимуть у центральних органах державної влади України.

Проект нової Енергостратегії є базовим документом державної енергетичної політики, визначає цілі розвитку енергетичного сектора у відповідності з потребами економічного і соціального розвитку на період до 2035 року, а також формулює завдання органів виконавчої влади в сфері управління енергетичним сектором.

Згідно з оприлюдненим проектом, зокрема, виробництво електроенергії в Україні до 2020 року залишатиметься на рівні близько 164 млрд кВт-год, після чого очікується його зростання до 178 млрд кВт-год у 2025 році, 185 млрд кВт-год – у 2030 році і 195 млрд кВт-год – в 2035 році.

Передбачається, що частки АЕС і ТЕС, які в 2016 році виробили відповідно 49,5% і 44,1% всієї електроенергії, у 2020 році становитиуть 51,8% і 36,6%, і потім поступово скорочуватимуть, опустившись до 48,2% та 32,3% відповідно в 2035 році. Одночасно частка відновлюваної енергетики збільшиться від 0,9% у минулому році до 5,5% – у 2020 році та 12,8% – в 2035 році, а частка гідроенергетики залишиться на рівні 6-7%.

Документ також визначає завданням до 2025 року інтегрувати українську енергосистему з європейської ENTSO-E, знизити частку одного постачальника ядерного палива до максимум 70% до 2020 року і максимум 60% – до 2025 року.

У частині транзиту природного газу проект, з великою ймовірністю, передбачає збереження його за рахунок російського газу на рівні 50-80 млрд куб. м до 2019 року, хоча прораховано варіант його скорочення до 15-40 млрд куб. м. Опис перспектив транзиту російського газу після 2019 року в документі відсутній, хоча відзначається нульова залежність від імпорту газу з Росії.

Проект також окреслює завдання збільшити частку біржової торгівлі енергоресурсами до 25% від внутрішнього споживання в 2020 році збільшенням цього показника до 50% до 2025 року, 55% – у 2030 році і 60% в 2035 році.

Економічна правда