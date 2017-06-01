Ціни на нафту знову ростуть

Нафта дорожчає на даних про сильне зниженні запасів в США.

Про це повідомляє ПРАЙМ.

Світові ціни на нафту піднімаються в четвер вранці, оскільки інвестори відіграють дані Американського інституту нафти (API) про істотне зниження запасів "чорного золота" в США, свідчать дані торгів.

Станом на 08.04 вартість серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent росла на 0,89%, до 51,21 долара за барель. Ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшувалася на 0,97% - до 48,79 долара за барель.

Згідно зі звітом API, запаси нафти в США знизилися на 8,7 мільйона барелів за тиждень, що завершився 26 травня, і тепер знаходяться на позначці в 513,2 мільйона барелів. Аналітики очікували зменшення індикатора на 2,5 мільйона барелів.