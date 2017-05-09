Всі розділи
Укр / Рус

ЄБРР рекомендує Україні об'єднати біржі для припливу інвестицій

Вівторок, 9 травня 2017, 18:25

ЄБРР рекомендує Україні об'єднати фондові біржі та створити центральний депозитарій для залучення більшої кількості ринкових інвестицій.

Про це в кулуарах Щорічної зустрічі і бізнес-форуму ЄБРР, які розпочалися у вівторок на Кіпрі, заявив колишній директор ЄБРР, а нині директор з розвитку місцевих ринків капіталу Банку Андре Куусвек, передає ПРАЙМ.

За словами Куусвека, українські компанії мають гарний потенціал з точки зору інвестицій з боку глобальних інвесторів. Однак для того, щоб залучити їх на український ринок, необхідно провести реформу біржової інфраструктури.

"Перш за все, необхідно консолідувати ринкову і біржову інфраструктуру. На даний момент в Україні вісім фондових бірж і два депозитарії. Я думаю, що для країни було б краще мати одну консолідовану і сильну біржу і єдиний депозитарій", - сказав Куусвек.

"Це полегшить зв'язок з європейським ринком і сприятиме притоку інвестицій", - додав він.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

ЄБРР
Матеріали за темою
ЄБРР виступає за призначення головою НБУ Лавренчука 28 квітня 2017, 15:16
ЄБРР може виділити Львову 20 мільйонів для вирішення "сміттєвого питання" 27 квітня 2017, 20:50
ЄБРР вперше розмістить євробонди в грузинських ларі 25 квітня 2017, 20:49
Реклама:
powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті