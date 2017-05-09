ЄБРР рекомендує Україні об'єднати фондові біржі та створити центральний депозитарій для залучення більшої кількості ринкових інвестицій.

Про це в кулуарах Щорічної зустрічі і бізнес-форуму ЄБРР, які розпочалися у вівторок на Кіпрі, заявив колишній директор ЄБРР, а нині директор з розвитку місцевих ринків капіталу Банку Андре Куусвек, передає ПРАЙМ.

За словами Куусвека, українські компанії мають гарний потенціал з точки зору інвестицій з боку глобальних інвесторів. Однак для того, щоб залучити їх на український ринок, необхідно провести реформу біржової інфраструктури.

"Перш за все, необхідно консолідувати ринкову і біржову інфраструктуру. На даний момент в Україні вісім фондових бірж і два депозитарії. Я думаю, що для країни було б краще мати одну консолідовану і сильну біржу і єдиний депозитарій", - сказав Куусвек.

"Це полегшить зв'язок з європейським ринком і сприятиме притоку інвестицій", - додав він.