Турецький лоукостер Pegasus буде літати з Києва в Анкару щоденно

З 29 травня Pegasus Airlines запустить щоденні рейси Київ-Анкара, збільшивши частоту польотів майже вдвічі.

Про це повідомляє AviaNews.com.

Відповідно до системи бронювання, додаткові рейси з'являться щосереди, четверга і суботи з Анкари і щосереди, п'ятниці і неділі з Києва. Всі вони будуть виконуватися в нічний час.

Нагадаємо, лоукостер Pegasus Airlines почав літати в київський аеропорт Жуляни з Анкари 6 грудня 2016 року по маршруту Анкара-Київ-Анкара чотири рази на тиждень.

Також авіакомпанія забезпечує стикування в турецькій столиці на інші свої рейси - до Стамбула, Бодрума (Туреччина), Еркана (Північний Кіпр), Аммана (Йорданія) і Ербіля (Ірак).