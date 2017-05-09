Німецькі компанії хочуть позмагатися з Google та Facebook

Німецькі компанії хочуть створити власну інтернет-платформу, через яку користувачі зможуть отримувати доступ до онлайн-сервісів.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Низка великих німецьких компаній заявили про свій намір створити інформаційну платформу, що позмагається з американськими високотехнологічними компаніями-важковаговиками.

"Фінансова компанія Allianz, медіаконцерн Axel Springer, автовиробник Daimler, Deutsche Bank і Postbank, а також картографічний сервіс Here планують запустити систему, яка дозволить здійснювати "спрощений та безпечний" централізований вхід до багатьох онлайн-сервісів", - йдеться у повідомленні.

Таку функцію нині мають Google, Twitter та Facebook. Нова платформа також зможе набути додаткового функціонала, зокрема і для електронних розрахунків.

Повідомляється, що тривають переговори щодо залучення до проекту німецької телекомунікаційної компанії Deutsche Telekom. Наукову підтримку проекту забезпечать Європейська школа менеджменту і технологій (ESMT), а також Інститут відкритих комунікаційних систем Товариства імені Фраунгофера (FOKUS).

Як зазначається, початок втілення проекту залежить від згоди відповідних антимонопольних органів.