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Німецькі компанії хочуть позмагатися з Google та Facebook

Вівторок, 9 травня 2017, 11:07

Німецькі компанії хочуть створити власну інтернет-платформу, через яку користувачі зможуть отримувати доступ до онлайн-сервісів.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Низка великих німецьких компаній заявили про свій намір створити інформаційну платформу, що позмагається з американськими високотехнологічними компаніями-важковаговиками.

"Фінансова компанія Allianz, медіаконцерн Axel Springer, автовиробник Daimler, Deutsche Bank і Postbank, а також картографічний сервіс Here планують запустити систему, яка дозволить здійснювати "спрощений та безпечний" централізований вхід до багатьох онлайн-сервісів", - йдеться у повідомленні.

Таку функцію нині мають Google, Twitter та Facebook. Нова платформа також зможе набути додаткового функціонала, зокрема і для електронних розрахунків.

Повідомляється, що тривають переговори щодо залучення до проекту німецької телекомунікаційної компанії Deutsche Telekom. Наукову підтримку проекту забезпечать Європейська школа менеджменту і технологій (ESMT), а також Інститут відкритих комунікаційних систем Товариства імені Фраунгофера (FOKUS).

Як зазначається, початок втілення проекту залежить від згоди відповідних антимонопольних органів.

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