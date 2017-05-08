З 8 травня техніка повинна продаватися через касовий апарат

Починаючи з 8 травня підприємці, в тому числі і платники єдиного податку, повинні продавати побутові товари тільки через касовий апарат.

Відповідний перелік груп товарів, які підлягають гарантійному ремонту і які надалі повинні продаватися виключно за допомогою реєстратора розрахункових операцій (РРО), визначений постановою Кабміну від 16 березня 2017 №231, повідомляє "Дело".

У перелік потрапили понад 300 товарів: холодильники, плити, насоси, котли, кондиціонери, пральні машини, пилососи, бойлери, принтери, сканери, ноутбуки, телефони, колонки і навіть електронні книги з зовнішніми жорсткими дисками.

В кінці минулого року Верховна Рада прийняла закон, який зобов'язує застосовувати РРО всіх торговців складною технікою, включаючи платників єдиного податку незалежно від обсягів їх річного доходу.

Ця ініціатива викликала невдоволення підприємців, які торгують технікою на ринках і в інтернет-магазинах. Вони побоюються складнощів в адмініструванні РРО та вказують на високу вартість касової техніки.