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Рада ЄС розгляне стан виконання тимчасових торговельних заходів для України

Понеділок, 8 травня 2017, 16:46

Рада Європейського Союзу ЄС з закордонних справ 11 травня розгляне стан справ щодо виконання тимчасових торговельних заходів для України.

Відповідне питання внесене до порядку денного засідання.

"Ця законодавча пропозиція була представлена у вересні 2016 року і спрямована на покращення доступу для України на ринок ЄС для деяких промислових і сільськогосподарських товарів, з урахуванням складної економічної ситуації і зусиль в економічних реформах, докладених Україною", - йдеться у порядку денному.

Нагадаємо, 11 травня міністри країн ЄС з питань сільського господарства та рибальства затвердять надання безвізового режиму для України.

Європейська правда

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