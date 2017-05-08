Рада ЄС розгляне стан виконання тимчасових торговельних заходів для України

Рада Європейського Союзу ЄС з закордонних справ 11 травня розгляне стан справ щодо виконання тимчасових торговельних заходів для України.

Відповідне питання внесене до порядку денного засідання.

"Ця законодавча пропозиція була представлена у вересні 2016 року і спрямована на покращення доступу для України на ринок ЄС для деяких промислових і сільськогосподарських товарів, з урахуванням складної економічної ситуації і зусиль в економічних реформах, докладених Україною", - йдеться у порядку денному.

Нагадаємо, 11 травня міністри країн ЄС з питань сільського господарства та рибальства затвердять надання безвізового режиму для України.

Європейська правда