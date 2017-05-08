Нафта дорожчає на заявах про скорочення видобутку

Світові ціни на нафту зростають у понеділок вранці на тлі заяв ряду міністрів про можливе продовження угоди про скорочення видобутку "чорного золота".

Про це свідчать дані торгів, передає "Прайм".

Станом на 06.29 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent росла на 1,41% - до 49,79 долара за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшувалася на 1,32% - до 46,83 долара за барель.

"Ціни на нафту виросли після різкого зниження минулого тижня, чому сприяли очікування того, що великі виробники скоротять сильніше свою здобич, щоб звести нанівець все ще високі світові запаси", - пише газета The Wall Street Journal.

У суботу міністр нафти Ірану Біжан Зангане заявив, що країни-учасниці угоди про скорочення видобутку нафти, що не входять в ОПЕК, ймовірно, приймуть рішення продовжити термін її дії. Він також зазначив, що Іран підтримає будь-яке рішення країн ОПЕК з питання продовження угоди. Іран за умовами угоди отримав можливість наростити видобуток нафти до досанкціонного рівня. В кінці квітня Зангане заявляв, що країна видобуває близько 3,8 мільйона барелів на день.

У неділю міністр енергетики, промисловості і природних ресурсів Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх повідомив, що Бруней готовий продовжити термін дії угоди ОПЕК та інших держав про скорочення видобутку нафти. Члени ОПЕК, включаючи лідера картелю за обсягом видобутку нафти - Саудівської Аравії, висловлюються на підтримку пролонгації віденського угоди. У четвер глава Міненерго РФ Олександр Новак заявив, що Росія також схиляється до продовження угоди.

ОПЕК 30 листопада 2016 року в Відні домовилася про скорочення своєї здобичі на 1,2 мільйона барелів на день з жовтневого рівня. Одинадцять країн, що не входять в ОПЕК 10 грудня погодили скорочення власного видобутку сумарно на 558 тисяч барелів на добу, в тому числі Росія на 300 тисяч. Угода укладена на перше півріччя 2017 року з можливістю продовження. Рішення про долю угоди буде прийнято у Відні 25 травня.