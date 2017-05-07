Ротшильди допоможуть Приватбанку з реструктуризацією

На початку травня Приватбанк підпише договір з консорціумом міжнародних компаній на чолі з Rothschild & Co ("Ротшильд") щодо переговорів про реструктуризацію кредитів колишніх власників банку.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Як наголошується, 13 квітня Наглядова рада банку обрала консорціум компаній в складі Ротшильд, ТОВ "Ернст енд Янг" та ТОВ "Фінпоінт" переможцем конкурсу з обрання компанії для ведення переговорів про реструктуризацію, внесення додаткового забезпечення та відновлення вартості проблемних кредитів, які були надані колишнім кінцевим бенефіціарам Приватбанку, для максимізації якості такого кредитного портфелю.

"Враховуючи зобов’язання кінцевих бенефіціарів банку та виходячи з необхідності забезпечення стабільності фінансової системи, уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про входження держави до капіталу Приватбанку, згідно з яким держава в особі Мінфіну стала власником 100% акцій", - йдеться у повідомленні.

Крім того, нагадують у прес-службі, Приватбанк було докапіталізовано на суму 116,8 млрд гривень.

Економічна правда