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Росія стала найбільшим покупцем українського вина

Неділя, 7 травня 2017, 15:36

У січні-квітні поточного року Україна імпортувала 12 млн літрів вина на 23,4 млн доларів.

Про це повідомляє Аgravery з посиланням на дані Державної фіскальної служби.

Зокрема, найбільше вина протягом зазначеного періоду Україна імпортувала з Італії ― на 6 млн доларів, що становить 25,7% від загального обсягу імпорту.

На другому місці ― Грузія, з якої було імпортовано вина на 3,4 млн доларів (14,65%). Третю сходинку зайняла Франція ― 3,3 млн доларів (14%).

В той же час, експортувала Україна вина протягом звітного періоду вдвічі менше, ніж імпортувала ― 12 млн доларів зокрема, найбільше вина було поставлено в Росію ― на 6,3 млн доларів (52,8%).

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Росія виноробство
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