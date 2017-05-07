Lufthansa планує поглинання другої за величиною авіакомпанії Німеччини

Німецький авіаперевізник Lufthansa має намір поглинути другу за величиною компанію Air Berlin.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Кельнске радіо.

"Lufthansa хоче повністю підім'яти під себе свого національного конкурента, Air Berlin", - йдеться в репортажі.

Глава Lufthansa Карстен Шпор вважає питання з антимонопольним законодавством може бути "вирішеним". Проте боргова проблема куди складніша.

"Питання заборгованості може бути вирішене тільки в Абу-Дабі", - заявив Шпор в кулуарах щорічних зборів компанії в п'ятницю в Гамбурзі.

Він має намір провести переговори з основним акціонером Air Berlin - емиратською компанією Etihad. Голова правління супроводжував канцлера Ангелу Меркель в ході її недавнього візиту в ОАЕ.

Як повідомлялося, Air Berlin загрузла у боргах, об'єм яких вже досяг 1,2 млрд євро, лише в першому кварталі цього року вони становили 293 млн євро.

Починаючи з 2008-го лише один - 2012 - рік виявився для перевізника прибутковим; тоді програма для часто літаючих пасажирів була продана головному акціонерові Etihad з Абу-Дабі.

Є рішення про здачу в оренду Lufthansa 38 літаків Air Berlin. Ті 75 машин, які Air Berlin залишає собі, планується інтегрувати в майбутньому в повітряний флот дочірньої компанії Lufthansa, Euro Wings.