Суд дозволив ОГХК продавати продукцію "компанії Мартиненка"

Солом'янський районний суд Києва зняв накладену раніше заборону на продаж компанією ОГХК продукції на адресу австрійської Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement AG, яка за даними НАБУ, контролюється екс-депутатом Миколою Мартиненком.

Про це йдеться в ухвалі суду від 27 квітня, пише Liga.net.

Ще 23 березня Солом'янський суд заборонив ОГХК відпускати продукцію (концентрат ільменіту) на адресу Bollwerk. Рішення було прийнято в рамках розслідування розкрадання коштів державної компанії, яке проводить НАБУ.

12 квітня апеляційний суд Києва підтвердив рішення першої інстанції, але вже 27 квітня Солом'янський районний суд Києва скасував своє рішення.

Крім того суд зняв раніше накладений арешт на продукцію ОГХК (обсяг не вказано), яка підлягає продажу компанії Bollwerk.

"Зняти арешт на ільменітовий, рутиловий, цирконієві, дистен-сілліманітові концентрати, які знаходяться у володінні ОГХК і підлягають відчуженню (відвантаження) на користь компанії Bollwerk, або третіх осіб на підставі договорів, стороною яких є компанія Bollwerk", - йдеться в рішенні суду.

Мартиненко неодноразово заперечував зв'язок з Bollwerk.

Як повідомлялося, ввечері 20 квітня Мартиненку вручили повідомлення про підозру.

САП просила суд встановити заставу в розмірі 300 млн гривень, однак 17 народних депутатів і міністрів взяли його на поруки. У разі доведення провини йому загрожує від 8 до 12 років в'язниці.

Мартиненко затримали в рамках розслідування за фактом розкрадання коштів ДП СхідГЗК при закупівлі уранового концентрату.

За даними САП, з 2013-го до 2016 року злочинна організація, в яку нібито входив Мартиненко, завдала бюджету 17,28 млн доларів збитку.

Народний фронт поширив відео з заявою екс-нардепа, де той звинувачує НАБУ в "фальсифікації справи".

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