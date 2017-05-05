"Ощадбанк" розпочне виплати вкладникам банків-банкрутів

Державний "Ощадбанк" підключено до автоматизованої системи виплат Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Про це йдеться у повідомленні Фонду.

Як наголошується, 27 квітня був укладений відповідний договір між Фондом гарантування та "Ощадбанком".

"Виконані всі необхідні технічні налаштування щодо обміну запитами між АБС банку і процесинговим центром Фонду гарантування. Банк отримав необхідні паролі доступу", - йдеться у повідомленні.

Уже з 5 травня 2017 року вкладники "Платинум Банку", "Фортуна-Банку", "Банку народний капітал", Банку "ТК Кредит", "Вектор Банку", Банку "Траст" зможуть отримувати належні їм кошти через "Ощадбанк".

Виплати з допомогою автоматизованої системи також здійснюють такі банки: "Правекс-банк", "Альфа-банк", "Кредо-банк", "Укргазбанк", ПУМБ, "ТАСкомбанк", "Південний".

Економічна правда