Оприлюднено ставки плати за стандартне приєднання до електромереж

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг оприлюднила ставки плати за стандартне приєднання до електромереж потужністю 16-50 кВт (другого ступеня) і 50-160 кВт (третього ступеня).

Постанова №442 оприлюднена в газеті "Урядовий кур'єр".

При цьому ставки плати для різних регіонів залежно від ступеня приєднання змінюються різноспрямовано.

Так, для Київської області (при приєднанні до мереж напругою 0,4 кВ) плата за трифазне приєднання першої категорії (до 16 кВт) - 1,72 тис. грн/кВт, другої категорії - (16-50 кВт) - нижче, 0,86 тис. грн/кВт, третьої категорії (50-160 кВт) - істотно вище, 3,01 тис. грн/кВт.

У свою чергу, в Полтавській області плата за трифазне приєднання першої категорії становитиме 1,42 тис. грн/кВт, другої категорії - нижче, 0,61 тис. грн/кВт, третьої категорії - ще нижче, 0,29 тис. грн/кВт.

Як повідомлялося, стандартним вважається приєднання, при якому відстань від споживача до діючих електромереж не перевищує 300 м по прямій.

Інтерфакс-Україна