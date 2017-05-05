Ціна на нафту Brent вперше з листопада впала нижче 47 доларів

Нафтові котирування в п'ятницю продовжують падіння на побоюваннях щодо збереження глобального надлишку "чорного золота" на ринку через зростання видобутку в США.

Про це свідчать дані торгів, передає "Прайм".

Нафта сорту Brent вперше з 30 листопада минулого року опустилася нижче 47 доларів за барель.

Станом на 6:37 вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 2,67% - до 47,09 долара за барель, при цьому раніше вона вперше з 30 листопада опустилася нижче за позначку в 47 доларів за барель і досягла рівня в 46,65 долара за барель.

Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опускалася на 2,72% - до 44,28 долара за барель, вперше з 29 листопада опинившись нижче психологічної позначки в 45 доларів.

Як повідомило раніше на цьому тижні Міненерго США, комерційні запаси нафти в країні за тиждень знизилися на 0,9 мільйона барелів, або на 0,2% - до 527,8 мільйона барелів.

При цьому аналітики очікували більшого зниження - на 2,333 мільйона барелів, або на 0,44%, до 526,367 мільйона барелів. Видобуток нафти в країні за тиждень зріс на 0,3%, або на 28 тисяч барелів на добу, до 9,293 мільйона барелів на добу.