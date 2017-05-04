Турчинов та його родичі не ведуть і не вели бізнесу в сфері обміну валют - Прес-служба

Секретар РНБО Олександр Турчинов, його родина та підприємства, якими вони володіють, не ведуть і не вели бізнесу в сфері обміну валют.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби.

"Як державний чиновник, Олександр Турчинов взагалі не займається жодним бізнесом. А його родина та підприємства, якими вони володіють, не мають стосунку до сфери обміну валют", - зазначає прес-служба.

В повідомленні наголошується, що звинувачення Турчинова в веденні бізнесу в сфері обміну валют - "безпідставна дискредитація та компрометація Секретаря РНБО України".

Прес-служба також заявляє, що Олександр Турчинов готує судовий позов до авторів сюжету про мережу із понад тисячі пунктів обміну валют, записаних на наближених до нардепа "Народного фронту" Руслана Лук’янчука та голови РНБО Олександра Турчинова осіб, щодо спростування безпідставних звинувачень.