Корпорація партнера Порошенка скоротила збиток втричі

У 2016 році автомобільна компанія Богдан Моторс скоротила збиток в 2,9 рази, або на 535,5 мільйона гривень - до 275,25 мільйона гривень.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають "Українські Новини".

Вартість активів компанії на кінець 2016 року склала 3,823 млрд гривень, сумарна дебіторська заборгованість - 1,975 млрд гривень, поточні зобов'язання - 1,792 млрд гривень.

У 2016 році в порівнянні з 2015 роком компанія скоротила чистий дохід на 3,5%, або на 24,535 млн гривень - до 644,886 млн гривень.

Співвласником "Богдан Моторс" раніше був Петро Порошенко, а тепер компанія належить його бізнес-партнеру Олегу Гладковському, першому заступнику секретаря РНБОУ.

Нагадаємо, "Богдан" став найбільшим постачальником автобусів і тролейбусів в Україні після Революції Гідності.