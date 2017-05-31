У "Волі" заявили, що не ведуть бізнесу в Криму

Компанія "Воля" заявляє, що не веде бізнесу в окупованому Криму.

Про це ЕП повідомили у прес-службі компанії.

У прес-службі наголосили, що ТОВ "Телесвіт" - українська юридична особа, яка входить до групи компаній "Воля", яка діє в правовому полі України не має ніякого відношення до Криму.

"У 2014 році всі телекомунікаційні активи були продані російській компанії – ТОВ "Телекомунікаційні системи" (ТОВ "ТС"). Спочатку ТОВ "ТС" використовувала товарний знак "Воля", але в подальшому, як нам стало відомо, самостійно зареєстрували в Роспантенті свій товарний знак під яким надає послуги зараз", - заявили у компанії.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що компанія "Воля" заблокувала жителям Севастополя доступ до сервісів Яндекс, mail.ru та Вконтакте. Перевіряючи цю інформацію ЕП звернулася до технічної підтримки "Волі".

На питання журналіста про те, чи працює провайдер "Воля" на території окупованого Криму, у техпідтримці відповіли: "Ні. Це представник компанії "Воля" - "ТОВ Телесвіт". Доступ дійсно був обмежений, але зараз ведуться роботи з розблокування даних сервісів".

Пізніше у "Волі" повідомили, що "це, ймовірно, помилка працівника техпідтримки".

На уточнююче питання, звідки у представників "Волі" інформація про те, що відбувається на території окупованого Криму, у прес-службі заявили: "Інформацію щодо відключень у Криму ми дізналися зранку як і всі користувачі соцмереж. Ми побачили запити від ЗМІ та вирішили перевірити у тодішнього нашого партнера, що відбувається, і чому звучить назва нашої компанії".

Економічна правда