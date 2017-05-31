МЕРТ погіршить прогноз зростання ВВП - ЗМІ

Міністерство економічного розвитку й торгівлі пропонує погіршити прогноз на 2017 рік росту ВВП із 3% до 1,8% та інфляції з 12,7% до 12,9%.

Відповідне розпорядження про зміну макропоказників, копія якого є в розпорядженні "Українських Новин", планується затвердити в середу, 31 травня, під час засідання Кабінету Міністрів.

Мінекономіки запропонувало Кабміну переглянути прогноз номінального ВВП із 2 584,9 млрд гривень до 2 845,8, а прогноз росту з 3% до 1,8%.

Очікується, що середньорічна інфляція становитиме 12,9%, а не 12,7% як очікувалося раніше, а в річному вимірі (грудень до грудня) - 11,2% замість 8,1%.

Нагадаємо, міжнародний валютний фонд спрогнозував зростання ВВП України на рівні 2% при інфляції 10% на кінець 2017 року.

Раніше Світовий банк зберіг свій прогноз зростання української економіки в 2017 році на рівні 2%.