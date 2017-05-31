У росіян пенсії не зростатимуть 20 років

Мінекономрозвитку РФ в цільовому варіанті макропрогнозу до 2035 року очікує майже нульове реальне зростання пенсій.

Про це повідомляють "Ведомости".

У прогнозі йдеться, що до 2022 року пенсії в реальному вираженні будуть скорочуватися. Відновлення їх зростання очікується лише у 2024 році.

До 2035 року очікується зростання пенсій до 2,5 відсотка, при цьому вони виявляться нижче рівня 2013 року на 4 відсотки.

У перерахунку на сьогоднішні рублі, підрахували "Ведомости", середня страхова пенсія у 2035 році складе трохи більше 13 тисяч рублів, а пенсія непрацюючого пенсіонера - близько 15,5 тисячі рублів. Індексація пенсій працюючим пенсіонерам в прогнозі до 2035 року не передбачена.

У прогноз Мінекономрозвитку закладено підвищення пенсійного віку в РФ - до 65 років для чоловіків і до 63 років для жінок. Такий захід, чекає відомство, призведе до скорочення числа пенсіонерів до 2035 року на 23 відсотки, або на 7 мільйонів осіб, у порівнянні з 2017 роком. При цьому співвідношення пенсії та зарплати (коефіцієнт заміщення) впаде з поточних 35 відсотків до 22 відсотків.

Реальні доходи населення, за прогнозом Мінекономрозвитку, повернуться до рівня 2013 року тільки у 2022 році. Економіка країни до 2026 року, очікує відомство, виросте на 3,5 відсотка, але потім темпи зростання знизяться.

Нагадаємо, доходи федерального бюджету Росії у відношенні до ВВП продовжать скорочуватися всі три найближчі роки і у 2019 році знизяться до 20-річного мінімуму - 13,3% ВВП.

Економічна правда