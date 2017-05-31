НБУ зміцнив офіційний курс гривні

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 31 травня на 3 копійки та встановив його на рівні 26,35 за долар.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,44 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6628 гривні.

Нагадаємо, 30 травня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 26,29-26,32 гривні за долар.

Економічна правда