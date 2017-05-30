МЕРТ очікує зростання України в рейтингу Doing Business

Україна може отримати плюс 10 позицій в рейтингу Doing Business у 2018 році.

Про це заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, передає сайт відомства.

"Doing Business - один з основних рейтингів, на які орієнтуються інвестори при виборі країни для вкладення коштів. У цьому році ми ініціювали приїзд в Україну місії, яка незалежно оцінить проведені реформи, опитавши бізнес і експертів", - сказав Нефьодов.

"У минулому році така комісія не діяла, тому ми недоотримали кілька позицій в рейтингу. Якщо всі зміни будуть враховані, це, за нашими оцінками, додасть Україні 10 місць в рейтингу", - повідомив він.

Голова Офісу ефективного регулювання Олексій Гончарук розповів про здійснені в минулому і поточному році кроки для поліпшення позицій України. Серед ключових: введення адміністративної відповідальності для представників органів влади за відмову прийняття документа без друку і полегшення процедури реєстрації власності земельних ділянок.

"Просування в рейтингу не може бути самоціллю, але рейтинг є маркером проведення реформ. Мінекономрозвитку спільно з Офісом ефективного регулювання розробили план дій підвищення інвестиційної привабливості України. Поліпшення позицій в рейтингу допоможе залучити додаткові іноземні інвестиції", - заявив Гончарук.

Як відомо, за даними Світового банку, Україна посіла 80 місце серед 190 країн в рейтингу Doing Business-2017.

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Економічна правда