ВТБ втратить 27 мільярдів рублів через закриття української "дочки"

Група ВТБ розглядає сценарій закриття бізнесу в Україні і оцінює свої втрати при його реалізації на рівні 25-27 мільярдів рублів.

Про це заявив глава ВТБ Андрій Костін в інтерв'ю Financial Times.

Наразі в Україні працюють два дочірні банки групи - VTB і БМ банк.

Група в травні минулого року заявила про намір продати VTB в разі появи цікавих пропозицій. Однак уже в червні керівництво ВТБ повідомило, що призупинило активний пошук покупців. Розмови про вихід групи з українського ринку поновилися у березні 2017 року, після того, як президент Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо українських банків з російським державним капіталом. Введені на рік обмеження забороняють їм здійснювати будь-які фінансові операції на користь материнських структур.

У ВТБ були пропозиції на купівлю українських активів, але потенційні угоди, за словами Костіна, були зірвані через спротив Нацбанку України.

"У нас виникло багато проблем. Вони кидають каміння, влаштовують демонстрації, загрожують людям. Ми готові закрити (бізнес), але для цього буде потрібен, можливо, ще один рік", - заявив голова ВТБ.

Він додав, що банк вже зарезервував 70% портфеля українських кредитів і може втратити 25-27 млрд рублів в разі реалізації сценарію, коли дочірні банки в Україні будуть закриті.

Нагадаємо, VTB очолив рейтинг збиткових банків за 2016 рік з показником у 351,7 млн гривень збитку.

Економічна правда